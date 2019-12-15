خالد النبوي يتحدث عن زوجته وابنائه.. ولماذا تفاجأ عمرو اديب؟

كشف الفنان المصري خالد النبوي، تفاصيل عن حياته الشخصية، يرويها لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” الذي يعرض على فضائية “أم بي سي مصر”.

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وخلال اللقاء، أشار عمرو أديب إلى أن الحياة الشخصية للفنان خالد النبوي، لا يعرف عنها الكثيرون، ليوضح بعدها أنه متزوج ولديه ثلاث أبناء.

وتابع خالد النبوي قائلا أن لديه توأم هما كريم ونور، حيث يدرس الأخير مسرح وسينما في أمريكا، وهما من زواج سابق، بينما الأصغر يدعي زياد وعمره 11 عاما.

وأضاف أن زوجته الحالية تدعي منى وهي شخصية عظيمة، وهي يحترمها ويقدرها للغاية”.

في المقابل، تفاجأ الإعلامي عمرو أديب من حديث “النبوي”، معلقًا: “أنت عندك ابن كبير كدا وبيدرس في امريكا أنا بالكتير اديك 35 سنة”