خالد النبوي يتعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات حالته الصحية!

تعرض الفنان المصري، خالد النبوي، لأزمة قلبية صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

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وفي التفاصيل، فقد تم نقل خالد النبوي إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، صباح الثلاثاء، حيث تم اكتشاف تعرضه لأزمة قلبية، وتم إجراء قسطرة من أجل إسعافه، وبعدها تحسنت حالته.

وقد أكد الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساو، في مداخلة هاتفية، أن الفنان خالد النبوي خضع لعملية قسطرة وانه بخير الان.

وكانت زوجة الفنان المصري قد أثارت قلق محبيه، بعدما دونت عبر حسابها على “فيسبوك” قائلة “خالد تعبان قوي.. واتنقل المستشفى.. أرجوكوا ادعوله”، وهو ما زاد من قلق الجميع.