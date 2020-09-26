دخل الفنان السعودي خالد سامي غرفة العمليات بمستشفى الحرس الوطني العاصمة السعودية بالرياض، مساء أمس (الجمعة)، لإجراء عملية زراعة كبد.

ونشر تركي نجل الفنان خالد عبر حسابه على تويتر صورة لوالده داخل غرفة العمليات قبل لحظات من إجراء العملية. وأوضح أن والده طلب منه نشر صورته من أجل أن يدعو الجميع له بنجاح العملية.

الفنان #خالد_سامي دخل قبل قليل غرفة العمليات لزراعة الكبد في مستشفى الحرس بالرياض، دعواتكم له، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. pic.twitter.com/u4ZoaLqN4Y — Naif Hadi نايفكو (@naifco) September 25, 2020

وقد نشر العديد من النجوم السعوديين صورة خالد سامي متمنين له الشفاء العاجل وكان من ضمنهم بدر آل زيدان حيث نشر صورة خالد سامي عبر حسابه في تويتر وعلق قائلا: “الفنان خالد حالياً في غرفةالعمليات لزراعة الكبد … دعواتكم للحبيب ابو تركي يقوم بالسلامة”.

الفنان #خالد_سامي حالياً في غرفة العمليات لزراعة الكبد … دعواتكم للحبيب ابو تركي يقوم بالسلامة pic.twitter.com/Q4RfneBGBL — بدر آل زيدان (@Badr_Alzidane) September 25, 2020