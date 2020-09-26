دخل الفنان السعودي خالد سامي غرفة العمليات بمستشفى الحرس الوطني العاصمة السعودية بالرياض، مساء أمس (الجمعة)، لإجراء عملية زراعة كبد.
ونشر تركي نجل الفنان خالد عبر حسابه على تويتر صورة لوالده داخل غرفة العمليات قبل لحظات من إجراء العملية. وأوضح أن والده طلب منه نشر صورته من أجل أن يدعو الجميع له بنجاح العملية.
وقد نشر العديد من النجوم السعوديين صورة خالد سامي متمنين له الشفاء العاجل وكان من ضمنهم بدر آل زيدان حيث نشر صورة خالد سامي عبر حسابه في تويتر وعلق قائلا: “الفنان خالد حالياً في غرفةالعمليات لزراعة الكبد … دعواتكم للحبيب ابو تركي يقوم بالسلامة”.