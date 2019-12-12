خالد سليم يكف تفاصيل مرضه وإصابته بورم حميد

خرج الفنان المصري ” خالد سليم ” بتصريحات له خلال ندوة حضرها بجريدة ” الوطن ” المصرية والتي كشف من خلالها عن تفاصيل حالته الصحية والمرض الذي أصيب به خلال الفترة الماضية وكان سببا في إصابته بورم على الأحبال الصوتية .

وعن بدايات رحلته مع المرض تحدث خالد سليم عن إنه كان في البداية يشعر بحشرجة في الصوت وصعوبة في النوم ومشاكل في التنفس .. وكان دائما ما يستطيع أخذ كفايته من النوم في ظل الفترة التي كان يعمل بها في تصوير مسلسل إختيار إجباري ومسلسل ولاد تسعة وبرنامج ميكس ميوزيك .

وأشار إلى إنه مع مرور الوقت لم يكن يشعر بتحسن على الإطلاق وبذهابه إلى عدد من الأطباء لم يتمكن أحدا منهم من معرفة سبب ما لديه واكتفوا بوصف ” الكورتيزون ” كعلاجا له .

وأضاف خالد سليم قائلا : ” حتى قابلت الدكتور محمد الشاذلي وطلب مني إجراء فحص بالمنظار على الأحبال الصوتية لاكتشف ما لديّ ” .

وتابع : ” الطبيب رفض أن يخبرني بما أعاني منه .. قال لي إنها مجرد نتوءات لا بد من معالجتها ووضع أمامى خيارين وهما العلاج واستمرار الكورتيزون أو التدخل الجراحي .. ورغم خوفي الشديد من الجراحة فإنني فضلتها لكوني كنت قد أصبت بملل من الألم وعدم الشفاء .. والحمد لله بعد إجراء العملية علمت أنه كان ورما حميدا وحصلت على فترة راحة لمدة 20 يوما ” .

واستطرد خالد سليم في حديثه إلى ما قام به بعد انتهاء فترة الراحة حيث بدأ مرحلة تمرين الصوت لتقوية الأحبال الصوتية وذلك من أجل أن يتمكن من الغناء وخاصة إنه في ذلك الوقت كان لديه حفلا عنائيا في الإسكندرية .. فقال : ” طلبت من الطبيب أن يسمح لى بالغناء وكان يصعب علىّ التراجع عن إحياء الحفل .. ووافق على ذلك لكن بالغناء لمدة 30 دقيقة فقط وذهبت وغنيت لمدة ساعة لكن الكورال والجمهور ساعدونى حتى لا أرهق نفسى وصوتي ” .

وعن حالته النفسية قال : ” نفسيتي كانت صعبة للغاية فكنت أخشى أن يأتي يوم لا أقدر فيه على الغناء وكنت أقول لنفسى يا ترى هعرف أغنى تاني وأطلع على المسرح وأغني للناس .. حتى تمكنت من العودة من جديد بفضل دعوات أمى وأسرتى وزوجتى وجمهوري ” .