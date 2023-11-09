شيعت ظهر اليوم، جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي إلى مثواها الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد النور بالعباسية، وبحضور عدد من الفنانين حيث سادت حالة من الحزن بين الأصدقاء والأقارب وقام الفنان سيد رجب بمواساة سلوى محمد على التى إنهارت من البكاء فور خروجها من الصلاة أثناء انتظارها لخروج جثمان والدتها.

نجوم الفن يواسون سلوى علي في وفاة والدها

شيعت ظهر اليوم، جنازة والدة سلوى محمد على إلى مثواها الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد النور بالعباسية، وبحضور عدد من الفنانين حيث سادت حالة من الحزن بين الأصدقاء والأقارب.

سلوي محمد علي في عزاء والدتها

وقام الفنان سيد رجب بمواساة سلوى محمد على التى إنهارت من البكاء فور خروجها من الصلاة أثناء انتظارها لخروج جثمان والدتها.

والدة سلوي محمد علي

وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة وعلى رأسهم الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان سيد رجب وبسمة ومنال سلامة وأميرة فتحى والمنتج محمد العدل .

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيسبوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

موعد ومكان عزاء والدة سلوى محمد علي

كشف الفنان أشرف زكي، موعد ومكان عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، بعد وفاتها صباح اليوم الأربعاء.

د.أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية”، في تصريح صحفي:” الصديقة و الفنانة سلوى محمد علي، من المقرر أن تتقبل العزاء يوم الجمعة المقبل، بعد صلاة المغرب، في مسجد عمر مكرم”.

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