مازالت قضية الفنان المثير للجدل محمد رمضان المتعلقة بشطبه من نقابة الفنانين، بيد القضاء المصري للبت فيها، فقد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النطق بالحكم إلى 28 نوفمبر المقبل.

وأجلت المحكمة الحكم بالدعوى المقدمة من المحامي طارق محمود، والتي تطالب بإلزام الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشطب محمد رمضان من جداول النقابة، بالإضافة إلى منعه من مزاولة المهنة.

صورة تجمع “محمد رمضان” بالدكتور “أشرف زكي” نقيب المهن التمثيلية

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وقال محمود في الدعوى المقامة منه ضد كل من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان، إن “النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب”.

وأضاف أن “بعض هؤلاء الشباب يقلدون الممثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارا فنّيًا وأخلاقيًا، وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له”.

محمد رمضان يتسبب في هجوم يطل سمية الخشاب

من ناحية أخري، أثارت النجمة سمية الخشاب الجدل خلال ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي، فقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام“، مقطع فيديو للنجمة الشهيرة وهي تتمايل بجانب زميلها محمد رمضان.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب في الفيديو بفستان أسود اللون وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى فيما شاركها محمد رمضان الرقص، لينشغل لاحقًا بأخذ الصور التذكارية مع بعض الحاضرين.

حيث تعرضت النجمة للانتقادات مشيرين إلى أن الرقص بجانب صاحب “نمبر ون” بات موضة لجذب الإنتباه، فيما أشار آخرون إلى أنها كانت تتمايل وهي متجاهلة رمضان فيما الأخير يحاول مشاركتها الاحتفال.

إلى ذلك، انتقد متابعون وروّاد مواقع التواصل، إطلالة محمد رمضان وارتدائه نظارة شمسية وقميصا بألوان لافتة في الليل.

يُشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائـي افتتحت فعالياته يوم 14 أكتوبر الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يعقد حفل الختام يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر، وتعرض فيه مجموعة من الأفلام المميزة.

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