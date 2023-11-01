أعلن الفنان مصطفى كامل رئيس نقابة المهن الموسيقية، خلال الساعات الماضية تعرضه لحادث سير مروع، وتحطم سيارته، وانهالت عليه تعليقات الجمهور للاطمئنان على حالته الصحية.

تعرض مصطفى كامل لحادث سير

ونشر مصطفى كامل مجموعة صور التي توضح تحطم سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق قائلًا: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.

الحالة الصحية للنقيب مصطفى كامل

كشف الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الحالة الصحية للنقيب مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير مروع أمس وتحطم سيارته.

قال عبدالباقي : “مصطفى كامل بخير وفي بيته حاليًا والحمد الله لا يوجد ضرر جسيم سوى في السيارة فقط”.

التحقيق مع عازف الأورج محمد عبد السلام في نقابة المهن الموسيقية

وفي سياق مختلف، سبق وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بإيقاف التصريح السنوي لعازف الأورج محمد عبد السلام، وجاء نص بيان نقابة على الآتي: بعد الاطلاع على التوصيات الواردة إلينا من السادة الشئون القانونية، قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام معوض تصريح سنوي، عن العمل، وذلك لحين مثوله أمام النقابة، لما بدر منه من سلوك يخالف القانون رقم 35 لسنة 1878 وتعديلاته وللائحة الداخلية، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وأصحاب القرار، على أن يسري ذلك القرار من تاريخ 25 أكتوبر.

مصطفى كامل يدعم الشعب الفلسطيني

ومن ناحية أخرى، كان مصطفى كامل قد دعا جموع الموسيقيين سواء مطربين أو عازفين، للمشاركة في وقفة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر لمساندة الشعب الفلسطيني.

وقال مصطفى كامل في فيديو عبر صفحته على Facebook: “أدعو جميع الموسيقيين للمشاركة في الوقفة لمؤازرة وتأييد إخوتنا في غزة، والاعتراض على الأفعال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والمجازر التي يتعرض لها”.

كما نشر “مصطفى” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على Facebook وجه خلاله التحية لكل من قام بوقف عمله دعمًا للشعب الفلسطيني وما يواجه من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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