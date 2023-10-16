كشف الفنان هاني شاكر عن عودته للتمثيل بعد غياب 40 عامًا، حيث أن آخر عمل سينمائي قدمه كان في فترة السبعينيات، قائلًا: “المسلسل مكتوب.. ومستني شركة الإنتاج المناسبة”.

وأوضح هاني شاكر، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن مواجهة الجمهور لها مكانة كبيرة لديه، كما أن جمهور الأوبرا نوعية مختلفة، وله العديد من السمات المميزة.

مشاركة هاني شاكر في المهرجانات الفنية

وقال هاني شاكر إن آخر مشاركة له في إحدى المهرجانات في لبنان، شهدت حضورا جماهيريا من مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أغانٍ جديدة، موضحًا أنه قدم مجموعة من الأغاني المختلفة، الصيف الماضي، وحققت نجاحا وقبولا لدى الجمهور.

هاني شاكر وحفل غنائي جديد

من ناحية أخرى، يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل في أبو ظبي، وذلك في يوم السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري.

حفل هاني شاكر في أبو ظبي

وروج هاني شاكر إلى حفله الغنائي ف أبو ظبي من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مشيرا إلى موعد طرح التذاكر، حيث من المقرر أن تبدأ من سعر 150 درهم.

ومن المقرر أن تفتح الأبواب في الساعة السابعة مساء ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء.

هاني شاكر وآخر أعماله الغنائية

ويذكر أنه طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية بلاد البخت وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق من خلالها نجاحات كبيرة وتخطت الآلاف من المشاهدات.

كلمات أغنية هاني شاكر

وجاءت كلمات أغنية بلاد البخت للمطرب هاني شاكر من كلمات كريم حكيم، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع ميدو

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