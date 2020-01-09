خبيرة أزياء سورية تنشر صورة تدين نانسي عجرم و زوجها في واقعة القتل: هذا الرجل يعرف السر الخطير

نشرت خبيرة أزياء سورية شهيرة صورة قالت إنها تدين الفنانة نانسي عجرم و زوجها في واقعة قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى.

وتضمنت هذه الصورة ظهور نانسي عجرم مع زوجها وبجانبهما المصمم اللبناني “إيلي أبو نجم” ، وعلقت قائلة: ما هو سر العلاقة بين نانسي وزوجها مع المغدور و ما هو السبب الحقيقي خلف جريمة القتل و ما هو الدافع لإفراغ 16 رصاصة مرة واحدة؟ ما خلف ذاك الحقد ؟ ما هو سبب نكران معرفتهم به و تحويله إلى لص ؟.. يتسائل الشعب السوري بأكمله.



وأضافت: مقربون من الفنانة الشهيرة بيعرفو القصة كاملة أولهم المقرب (ايلي ابو نجم )صاحب الأسرار كلها ياريت تخبرنا ….بما انك المقرب جدا من العائلة

ما هو السبب الذي دفع المغدور يصير حرامي بعد 13 سنةً إقامة في لبنان بسجل نظيف إلى سرقة بيت نانسي عجرم.

واستدركت: تعديل : بما اني اكتشفت معظم الشعب عنا بيحب يشوف و بيشكل فكرة بدون ما يقرا .. نصيحة اقرو كرمال تستوعبو الموضوع افضل ما تركزو على صورة و تتخيلو بليز.