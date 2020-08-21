أثارت خبيرة التجمل العراقية، والمقيمة في الامارات، هند الجابر صدمة وحيرة المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد انتشار صور لها ظهرت فيها وكا،ها الفنانة الاماراتية احلام.

بعض المتابعين، أكدوا أنها أحلام وقد خضعت لعملية تجميل في الأنف، وآخرون أشاروا إلى أنها ليست أحلام، بل إمراة تحوّلت بواسطة الماكياج إلى شبيهتها، إلى أن تبيّن أنها خبيرة التجميل العراقية ​هند الجابر​ التي تستطيع من خلال الماكياج أن تتحول إلى شبيهة بالمشاهير.

يذكر ان هند الجابر كانت قد قامت ايضا باستنساخ لوك الفنانة اللبنانية اليسا وعلقت كاتبة :” لوك الحب اليسا ربي يحفظك يا ملكة الإحساس”، ثم نشرت عدد من الفيديوات التي ظهرت فيها بملامح ومكياج مماثل للنجمة إليسا على وقع أغنيتها “يا مرايتي”، وبدا إعتمادها بشكل واضح على الكونتور وظلال الوجه في محاولة منها لمقاربة شكل وحدود وجه إليسا.