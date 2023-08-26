دافع الفنان المصري شريف منير عن ابنته اسما بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب اطلالتها الاخيرة بعد قيامها بحلاقة شعرها بالكامل.

واستغرب شريف منير، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام، الحملة التي تعرضت لها ابنته قائلا “ايه الدوشة اللي انتوا عاملينها دي كل ده عشان بنتي قصت شعرها امام الكاميرا”.

واعتبر شريف منير ان تصرف ابنته طبيعي حيث قال “ايه الغلط اللي هي عملته؟ يعني تصرف عادي جدا ما فيه اي حاجة”.

وتابع “اوعى تفتكروا انه انا ممكن اجي على بنتي عشان خاطر اكسب رضاكم دي بنتي اللي ماليش غيرها واللي بحبها”.

واضاف “بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وانا مبسوط منها اوي بس قبل ما الاخوة السادة الملايكة الصالحين اللي عمال يقلوا ادبهم ويشتموا ويقولوا تاخد الترند وابوها ما عرفش يربيها لا بنتي متربية كويس جدا وبتتصرف باللي هي حاسة بيه المهم انه هي ما تكون بتأذي حد”.

ووجه رسالة الى منتقدي اطلالة ابنته قائلا “قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكم اتفرجوا على عيلتكم على ولادكم على اخواتكم على الناس اللي حواليكم قبل ما تنتقدوا وتغلطوا وتقولوا ما تربتش بربع جنيه تربية”.

واضاف “انا اب مسؤول ان احميها انما هي حرة في تصرفاتها واكرر تاني اسما انت شكلك زي القمر وشكلك كان حلو جدا وخدتي الترند برافو عليك وما تسمعيش كلام حد”.