طرحت الاعلامية السعودية حديجة الوعل سؤالا على متابعيها على موقع تويتر ان كانت زوجات الفنانين يغارون عند رؤية ازواجهم في مشاهد حميمة من خلال الاعمال التي يؤدونها.

وقالت خديجة الوعل في تغريدتها: “سؤال يسدح نفسه زوجات الفنانيين مايغارون لما يشوفوا ازواجهم مع ممثلات يتطلب الدور انه يحضنها ويغازلها ويدلعها ويشيلها كمان ودي اعرف شلون احساسهن”.

سؤال يسدح نفسه

زوجات الفنانيين مايغارون لما يشوفوا ازواجهم مع ممثلات يتطلب الدور انه يحضنها ويغازلها ويدلعها ويشيلها كمان ودي اعرف شلون احساسهن — خديجة الوعل (@khadijahalwaal) May 3, 2021

وبالرغم من ان الاعلامية السعودية تساءلت بشكل عام غير ان البعض اتهمها بأنها تعبر عن مشكلة طلاقها الاخير لترد عليه قائلة: “مالها علاقة ابداً ابداً تجربتي لا اتاجر بها ولا اسمح لاي احد التدخل فيها ولم تكن لها علاقة بالتمثيل فارجو عدم دس السم في العسل لان سؤالي واضح جداً”.

مالها علاقة ابداً ابداً تجربتي لا اتاجر بها ولا اسمح لاي احد التدخل فيها ولم تكن لها علاقة بالتمثيل فارجو عدم دس السم في العسل لان سؤالي واضح جداً — خديجة الوعل (@khadijahalwaal) May 3, 2021

يذكر ان خديجة الوعل كانت قد اتهمت الفنانة المغربية مريم حسين بالتسبب لها في العديد من المشاكل حيث قالت في تصريحات تلفزيونية: “حصل لي مشاكل كثيرة بسبب هذا الموضوع، أولها أن الوالد طلب مني تقديم استقالتي والرجوع إلى جدة، وطٌلبت للتحقيق من المؤسسة التي أعمل فيها ومٌنعت من التواجد على الهواء”.

ووصفت خديجة الوعل الفيديو الذي نشرته مريم حسين في حفل طلاقها بأنه غير محترم مؤكدة بأنها لم تدعها ولا تعرفها وقالت “الاخ خالد الراجح حضر للحفل وكانت معاه يبدو انهم كانوا يصورون في مكان”.

وكانت الوعل التي تعمل في إذاعة MBC FM، ظهرت في فيديو وهي ترتدي تاجاً على رأسها ومعها الممثلتان مريم حسين ونصرة الحربي، وهن يضحكن، حيث قالت حسين: “نحن في حفلة طلاق خديجة الوعل، عاش الطلاق”، لتخرج الوعل نافية كونه حفل طلاق، الأمر الذي أثار الجدل.