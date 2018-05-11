خروج مسلسل “أرض النفاق” من العرض في رمضان 2018… ومحمد هنيدي حزين!

قبل أيام من بداية شهر رمضان 2018 وبعد تأكيدات بعرض مسلسل “أرض النفاق” الذي يعود به الممثل محمد هنيدي لدراما رمضان، أعلن الممثل أن المسلسل سيتأجل عرضه!

فقد كتب هنيدي عبر حسابه على تويتر: “آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ .ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير”.

آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ .ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 10, 2018

مسلسل “أرض النفاق” بطولة محمد هنيدي وهنا شيحة، يستعرض شخصية “مسعود”، وهو عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي، دخله ضئيل وحياته بائسة، يواجه خلافات مع زوجته “جميلة” وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلا لبيع الكُسكُسّي، وفي يومٍ تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور “ماضي”، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.