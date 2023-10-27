نشرت الفنانة فريدة سيف النصر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه سر فقدان وزنها 14 كيلو.

فريدة سيف النصر تكشف سر خسارتها للوزن الزائد

وقالت فريدة سيف النصر: “اللي يسألني عن السبب وراء فقدان وزنى و”خسيت أزاى” رغم فشلى فيه عامين .. من 9 اكتوبر وتحديدا بسبب أحداث فلسطين أصبحت أفقد وزنى بشكل مستمر وبدون أى تخطيط وخاصة بعد متابعتى للأحداث التى تجرى حاليا في فلسطين وتأثرت كثيرا بمشاهد الأطفال الذين يستشهدون والذين يشتهون للأغذية والاطعمة.

وأضافت فريدة سيف النصر : كل هذه المشاهد الصعبة أثرت على وأصبحت لم أتناول أى أطعمة إلا القليل جدا، تأثرت بمشهد الطفل الذى استشهد وفى يده طعام لم يلحق تناوله وأيضا مشهد السيدة التى تصرخ وتقول: “ماتوا جعانين وعطشانين.. قسما بالله معدتي هي اللي رفضت يادوب لقمتين واقف”.

فريدة سيف النصر

وأضافت فريدة سيف النصر: “طبيعتى عندما أكون فى حالة زعل او حزن أتناول الاطعمة بشراهة.. لكن هذه المرة كانت مختلفه ابتعدت عن الأكل.. وتأثرت أيضا بالمأساة الحقيقيه للأطفال الذين استشهدوا مع حيواناتهم وطيورهم ”البنت اللي بتجري وشايله قطتها..والولد اللي استشهد حاضن كلبه” .. الله ينتقم منك يانتن ياهوووو ياخنزير ياحقير”.

وأوضحت فريدة سيف النصر: فى كمان مشكلة اخرى خاصة بابنة شقيقى والتى تعانى من مرض “كانسر” ولا اعرف كيف يمكن أن اساعدها.

وانهت فريدة سيف النصر حديثها قائلة : من ساعة الأحداث خسيت 14كيلو ربنا يستر حقيقي معدتي واجعاني ورافضة الاطعمة … يارب حلها من عندك وارحمهم وإخسف الأرض بصهيوني سفاح الحياه.

فريدة سيف النصر مع أحمد عز في «فرقة الموت»

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن الصور الأولى لفيلم “فرقة الموت” لأحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي.

كتبت فريدة سيف النصر على حسابها بموقع Facebook “في يوم جميل والهواء شديد جدا بقي يدخل الهدوم زي البراشوت وضحكت ضحك عمري برغم الالم والله .الفيلم ده من تلات افلام وكبار جدا هو اللي باعمله أنا غريبه مش اي شخصيه تشدني..ووالله كلنا في الشغل مالناش سيره غير غزه والعيال، لكن ده شغلنا”

يذكر أن فريدة سيف النصر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “جعفر العمدة” مع محمد رمضان، ومي كساب، وزينة، وأحمد داش، وإيمان العاصي، ومنة فضالي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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