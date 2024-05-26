خطفت الفنانة الطفلة جنا عمرو الأنظار إليها فور نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تحتفل فيه بتخرجها من المدرسة فى أمريكا.

جنا عمرو تحتفل بتخرجها

وعلقت جنا عمرو : افراج مؤقت الحمد الله، أشكر كل من ساعدنى عائلتى وأصدقائى في رحلتى حتى وصلت للحظة التخرج من المدرسة أنا ممتنة جدًا لأنني التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين، وتعلمت منهم أشياء جديدة.

وأضافت جنا عمرو : الحمد لله على كل شيء، هذه مجرد البداية، تهنينا لناجميعًا وكانت ليلة جميلة.

وتلقت جنا عمرو عديد من التعليقات الإيجابية على صورها وفيديو تخرجها وكان من بين هذه التعليقات كبرتى وبقيتى شابة ومبقتيش طفلة.

من هي جنا عمرو؟

ولدت الطفلة جنا عمرو عام 2005، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام، ومن بينها «سامي أكسيد الكربون» مع الفنان هاني رمزي، «مستر أند مسز عويس»، «حصل خير»، «كلبي دليلي»، «توم وجيمي» و«خطة جيمي».

جنا عمرو وهاني رمزي في كواليس أحد الأفلام

جنا عمرو في مناسبات مختلفة

قدمت الطفلة جنا عمرو كذلك العديد من المسلسلات، ومن بينها «الشوارع الخلفية»، و«جنى في بلاد العجايب»، و«حاميها حراميها»، و«لهفة».

جنا عمرو – في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

في عام 2011 وهي في عمر 6 قدمت برنامج “اللية مع جنا” عبر قناة الحياة واستضافت فيه عدد من النجوم منهم رامز جلال وأحمد السعدني وصلاح عبد الله ومها أحمد وحمادة هلال.

جنا عمرو وأحمد السعدني ضيف برنامجها الليلة مع جنا

وتحرص جنا عمرو على مشاركة جمهورها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي يتابعها عليه أكثر من 200 ألف مشترك، وجميعهم معجبين بالتغير في الشكل الذي تشهده الطفلة الشقراء جنى عمرو.

الطفلة جنا عمرو في بدايتها

جنا عمرو في طفولتها

وعرفت الطفلة جنى عمرو بأدواها المختلفة، وموهبتها في التمثيل وبراءة ملامحها الطفولية، ما جعلها تشارك في العديد من الأفلام، ومنحها الجمهور لقب «سندريلا الأطفال».

وللممثلة جنا عمرو، قناة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تعرض عليها فيديوهات لها عددها محدود.

وجانا عمرو تغيب عن التمثيل منذ 6 سنوات، وكان آخر عمل شاركت فيه فيلم “فوبيا” عام 2017، مع عمرو رمزي وراندا البحيري وميرهان حسين وأحمد راتب من تأليف خالد الشيباني وإخراج إبرام نشأت.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »