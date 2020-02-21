خطوبة شيماء الحاج على رجل اعمال مصري!

احتفلت الممثلة المصرية شيماء الحاج، بحفل خطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، في أجواء سرية بعيدة عن أنظار وسائل الإعلام المختلفة.

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كشفت مصادر أن الحفل أقيم بالتزامن مع عيد الحب المنصرم الذي صادف يوم 14 من الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن خطيب شيماء الحاج يدعى أحمد، وهو نجل أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ويمتلك العديد من الشركات في السوق المصري.

وظهرت شيماء الحاج خلال حفل الخطوبة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا أحمر كاشفًا لمنطقة الصدر والذراعين وفضفاضًا من الأسفل.

وفي اول تصريح لها بعد اعلان خطوبتها، قالت شيماء الحاج: “كل حاجة شدتني فيه بصراحة والا ما كنت اتخطبت له” وتابعت واصفة خطيبها “كويس وقلبه طيب وكريم وراجل وجدع وبقى مصدر الامان بالنسبة لى”.

وكان لشيماء الحاج واقعة معروفة ساهمت بشهرتها بطريقة واسعة النطاق، حينما ظهرت قبل أشهر بفيديو إباحي برفقة زميلتها الفنانة منى فاروق مع المخرج المصري المعروف خالد يوسف.