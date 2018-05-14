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خطوبة نجل كاظم الساهر بحسناء إيطالية من أصول لبنانية

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خطوبة نجل كاظم الساهر بحسناء إيطالية من أصول لبنانية

خطفت صورة خطوبة وسام نجل كاظم الساهر الأنظار بعد أن تم الكشف مؤخراً عن ارتباطه بحسناء إيطالية من أصول لبنانية، مما جعل الجميع يتساءل عن موعد زفافه.. وهل سيقيمه تزامناً مع حفل زفاف والده المرتقب؟
وكشفت المصادر أن وسام الساهر قد وقع في حب عروسه الإيطالية منذ نحو 3 سنوات، خاصة وأنه قد انفصل عن زوجته الأولى منذ 4 سنوات، ولهذا كان متأنياً في اتخاذ هذه الخطوة حتى يتأكد من مشاعره نحو حبيبته. wissam kazem elsaherr
وتساءل الجمهور عما إذا كان كاظم الساهر سيطلب من ابنه الاحتفال بزفافه في نفس يوم زفافه من عروسه التونسية سارة مقني التي تستعد للحفل المقرر إقامته في شهر حزيران المقبل بحسب التقارير الصحفية.
الجدير بالذكر أن وسام الساهر له طفلتين من زوجته الأولى هما سنا وآية، حيث ظل متكتماً على قصة حبه حتى كللها بالخطوبة رسمياً.

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