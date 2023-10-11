كشفت الفنانة يارا فهمي إحدى نجمات برنامج “SNL بالعربي“، عن خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وأعادت “يارا” نشر صور ومقاطع فيديو من حفل خطوبتها عبر استوري حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام” وظهرت خلالها وهي تلتقط صور تذكارية مع عدد من صديقاتها.

يارا فهمي نجمة برنامج “SNL بالعربي تحتفل بخطوبتها

وعبرت “يارا” عن سعادتها، غذ قامت بالرقص مع خطيبها إلى جانب قيامها بإدارة الـ “دي جي” الخاص بحفل الخطوبة وسط ضحكات المتواجدين.

من هي يارا فهمي؟

واشتهرت “يارا فهمي” بتقديم عدد من مواسم برنامج “SNL بالعربي” وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب وكان سببًا في شهرتها.

وشاركت “يارا” بالعديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية خلال السنوات الماضية منها فيلم “أسماء” عام 2011، مسلسل “ليالي أوجيني” عام 2018، وفيلم “البدلة” بنفس العام.

آخر أعمال يارا فهمي

يعد مسلسل ونسني هو آخر أعمال يارا فهمي، ولعبت خلاله دور طبيبة، وطُرح عام 2020، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول عدد من الشباب الذين يعدون مشروع لهم، وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني، وهدفه مساعدة من يشعر بالوحدة، وفي كل حلقة تكون هناك مهمة يخرج فيها أحد أفراد الشركة أو أكثر، وتكون مهمته أن يونس العميل ويحصل على تقييم عالي.

وضم مسلسل ونسني العديد من الفنانين، منهم: محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم، أحمد سلطان، حنان سليمان، ماجد المصري، سامي مغاوري، عبير منير، أسامة عبد الله.

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