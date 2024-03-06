في أول ردّ لـ إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على التصريحات التي أدلت بها الفنانة حورية فرغلي، حول علاقتها بخطيبها الراحل، والتي قالت فيها إنه توفي وهو يحمل مشاعر تجاهها، على الرغم من ارتباطه بخطيبته.

خطيبة هيثم أحمد زكي ترد على تصريحات حورية فرغلي

وفي رد قاسٍ قالت إنجي: “هي عايزة تعمل تريند ومشاهدات على حساب شخص متوفى، ومكنتش تجرؤ تقول أي كلام من اللي قالته وهو عايش”.

وأضافت: “كل شوية تتكلم في الموضوع علشان فاكرة إن مفيش حد هيكدبها ولا يسكتها! وعيب والطريقة دي ملهاش علاقة لا بأخلاق ولا بدين إنها تقول كلام مش حلو على شخص متوفى.

ووجهت خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي رسالة لحورية فرغلي قالت فيها: “أحسن لها تركز في شغلها علشان لما يستضيفوها في برنامج تلاقي حاجة تتكلم عليها غير هيثم الله يرحمه”.

تصريحات حورية فرغلي عن هيثم زكي

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد تحدثت عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وعلاقتها به، مؤكده أن أصدقاء مقربون أخبروها أنه عندما توفى كان لا يزال يحبها.

روت حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم” الكثير من تفاصيل علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي وقالت “قابلت هيثم عند أستاذ خالد يوسف لما كنا بنعمل فيلم “كف القمر” وعرفت إن دوري هيكون معاه، أنا أكبر منه بـ6 سنين، كنا أصحاب في الكواليس ويوم عيد ميلاده روحنا بيته كان بيت هادي جدا، كان وحيد، كان يطلب الأكل ويسيبه بالأيام من غير ما حد يساعده في توضيب البيت، أنا بقيت بعمل كده، أنا حبيته جدا في الأول مش حب راجل لست لكن في وقت ميلت ليه”.

لقاء حورية وهيثم أحمد زكي

وتابعت لتحكي كيف انتهى الأمر بينهما وقالت حورية فرغلي: ” هيثم أحمد زكي كان غيور جدا، كنا بنصور مسلسل دوران شبرا ووالدة الفنان هاني عادل توفيت، روحت أقدم ليه التعازي في نص اللوكيشن بتكلم معاه، راح هيثم جابني من شعري في وسط اللوكيشن وضربني وشتمني، وفي الآخر قالي يا “طنط”، أنا كل اللي قاله مأثرش فيا لكن كلمة “طنط” دي كانت درس إني معرفش واحد أصغر مني ولو بيوم”.

وأضافت حورية فرغلي: “أنا اتقالي والله أعلم دا حقيقي ولا لأ، أنه هيثم أتوفى وهو لسه بيحبني، لأنه حاول كتير إننا نرجع لكن كان الموضوع وصل لحته خطر”.

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