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خطيبة هيثم أحمد زكي تنشر فيديو وتعلق : ” هيثم عمل نفس الموقف ده “

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نشرت ” إنجي سلامة ” خطيبة الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو لموقف إنساني قام به أحد الرجال كبار السن والذي ذكرها بموقف شبيه قام به الفنان الراحل .

حيث ظهر في مقطع الفيديو رجل مسن يحاول إنقاذ قطة صغيرة عالقة في نافذة أحد المنازل من السقوط برفع ‏كرسي أمامها لتقفز عليه بدلا من القفز على الأرض .

وكتبت إنجي سلامة في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” هيثم الله يرحمه عمل نفس الموقف ده بالظبط .. قطة كانت محبوسة في شجرة فضل رافعلها الكرسى ‏لحد ما نزلت .. الله يرحمه زي ما كان هو عنده رحمة ” .

قد يكون الرزق عقلً راجحً زاده الحـِلم جمالاً.. ❤️⁦❤️⁩⁦💕❤️💕

Posted by Waheed Abdelaziz on Tuesday, December 31, 2019

 

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