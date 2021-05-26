حذفت إدارة يوتيوب الثلاثاء، أغنية ”انساي“ من موقعها ، بطلب من إدارة أعمال سعد لمجرد ، بعد خلاف بين مع محمد رمضان حول عائدات الأغنية.

وذكر موقع ”360“ المغربي استنادا إلى مصدر مقرب من لمجرد ، أن رمضان رفض دفع ما بذمته من عائدات مشاهدات فيديو كليب ”إنساي“ على يوتوب لزميله ،رغم مرور عامين على طرح الأغنية.

وتجاهل بنود العقد الموقع بين الطرفين ، و الذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة مئوية من أرباح المشاهدات الكليب على منصة يوتيوب.

وأضاف ذات المصدر أن إدارة أعمال الفنان المغربي تواصلت بشكل ودي مع إدارة أعمال رمضان ، لكن هذا الأخير رفض احترام بنود العقد.

لذا قررت إدارة أعمال لمجرد أن تطلب من يوتيوب حذف فيديو كليب ”إنساي“ ،بالتشاور مع المحامي المصري الذي ينوب عن المغني المغربي.

ومن المعروف ان رمضان ولمجرد تجمعهما علاقة صداقة ، كانت الدافع لإنتجاهما عملا فنيا مشتركا ، وقد حققت أغنية ”انساي“ نجاحا ساحقا ، وبلغت ما يزيد عن 318 مليون مشاهدة.

وسبق أن حذف موقع يوتوب الأغنية سنة 2019 ، قبل أن يعيدها ، وكان السبب وقتها هو ادعاء شركة أجنبية ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية للأغنية، حسب تصريح لمخرج الفيديو كليب حسام الحسيني.