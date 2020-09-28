تردد أن أجر الديفا هيفاء وهبي عن بطولة مسلسل “إسود فاتح” الذي تخوض به أولى تجاربها خارج الموسم الرمضاني وعبر شاشة منصة إلكترونية، وصل إلى 5 ملايين دولار لتصبح من أغلى نجمات الدراما في لبنان خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، احتل اسم العمل ترند تويتر في كثير من الدول العربية، بدايةً من لبنان ومصر والمغرب خلال الساعات الماضية

على صعيد آخر، تنتظر هيفاء وهبي عرض حملتها الدعائية الأخيرة التي صوّرتها قبل فترة لمصلحة إحدى الماركات العالمية الخاصة بالعدسات اللاصقة، مع خبير التجميل بسام فتوح قبل أسابيع، كما أنهت تسجيل أحدث أعمالها الغنائية المقرر أن تطرحه قريباً.