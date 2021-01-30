تتباهى النجمات بإطلالتهن المميزة على الشاشات ،حيث تبدو كل واحدة منهن أصغر من الثانية .ولكن ماهي أعمارهم الحقيقية؟

تبلغ المغنية والممثلة وملكة الجمال سابقاً،هيفاء وهبي 41 عاما.فيما تصغرها بعامين الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور،والتي تبلغ من العمر الـ43 عامًا. حيث اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي، بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 .

فيما النجمة أحلام هي مغنية إماراتية51 عاما.وهي أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.

وتبلغ الفنانة السورية نسرين طافش والتي بدأت مسيرتها الفنية في العام 2002، 38 سنة.تأتي بعدها الفنانة فيفي عبده والتي تبلغ 67 سنة.

بينما تبلغ الفنانة السورية سلافة معمار 44 سنة، حيث اشتهرت بعشرات الأدوار الرائعة في المسلسلات التلفزيونية.وتكبرها

الفنانة اللبنانية نجوى كرم 54 عامًا،التي لقبت بشمس الأغنية.

وتبلغ الفنانة المصرية غادة عبد الرازق 55 سنة. وتكبرها النجمة يسرا التي تبلغ من العمر 65 سنة, والتي تعد سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.