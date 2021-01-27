خاضت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ تحدٍ في الإجابة عن أسئلة بعضها محرج من متابعيها وذلك من خلال مقطع فيديو على صفحة برنامجهاMBC The Masked Singer انت مين؟ الذي يفرض عليها التنكر بوضع واحد من الأقنعة أو القبعات الموجودة أمامها في حال رفضت الإجابة عن أي سؤال.

وتميزت سيرين بعفويتها وصراحتها في معظم الأجوبة كما بخفة ظلها، وكشفت لدى إجابتها على سؤال حول المبلغ الذي تقاضته مقابل مشاركتها في البرنامج بأن الأمور المادية هي من مسؤولية زوجها ليس فقط لأنه مدير أعمالها بل لأنها لا تحب الخوض في المسائل المالية وختمت بأنها لا تعرف كم المبلغ.



وحول إذا كانت هناك ممثلة عربية لا يعجبها تمثيلها اضطرت سيرين أن لا تسمّيها ربما لأنها لا تريد أن تتسبب بإحراج لأي زميلة فاضطرت لوضع القناع الفرعوني وقالت إن هناك ممثلة قد لا تكون موفقة في أحد أدوارها وهذا لا يعني أنها لا تجيد التمثيل فهي عندما تتابع نفسها في بداياتها أيضاً تجد أن تمثيلها لا يعجبها.



وصرحت سيرين في ردها على سؤال كم مرة أحبت في حياتها قبل زواجها بأنها ظنت أنها أحبت مرة قبل زواجها لكن الحقيقة أنها عاشت قصة حب مع زوجها فريد منذ عام 2001 ولم يكن هناك مجال أن تحب غيره لأنها تعرفه منذ عام 2000 ولا يوجد أجمل من الحب حين يكون الإنسان ناضجاً.