مع مرور الذكرى الأولى لوفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوي، بحث الجميع عن فيديوهات سابقة له ظهر فيها وهو يتحدث عن حياته الشخصية وغيرها من الموضوعات المثيرة.

وتم تداول مقطع فيديو للنجم الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله “الفيشاوي” صلة القرابة بينه وبين النجم الراحل علاء ولي الدين.

وكان الفيديو من لقاء نادر جمع علاء ولي الدين وفاروق الفيشاوي في برنامج للإعلامية هالة سرحان، وقال فيه “الفيشاوي”: “شقيقي الأكبر تزوج من عمة علاء”، مضيفًا: “وتجمعنا أيضا مدينة واحدة وهي المنيا والتي عشت فيها فترة من حياتى”.

يُذكر أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا العام الماضي بعد إصابته بمرض السرطان.





