أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة وبدايات المراهقة لفنان عربي شهير، حيث كان يبلغ من العمر 10سنوات تقريباً، وحصدت تلك الصوره نسب انتشار كبيرة بين النشطاء، فمنهم من إعتبر أن ملامحه في الطفولة لم تتغير بشكل كبير، ومنهم من إعتبر أن شكله في الطفولة يختلف كلياً عما هو عليه اليوم.

هذا الطفل هو الفنان المصري “هانى شاكر” الذي أصبح حالياً من أهم نجوم الفن في مصر و العالم العربي، واستطاع أن يحوز شهره وجماهيرية عريضة لعدة أجيال متتالية وحتى يومنا هذا، وذلك بفضل صوته الرخيم والمميز الذي يحوي إحساساً عالياً وإمكانات مذهلة ،

يُذكر عن الفنان هانى شاكر ، أنه من مواليد 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، وهو فنان ينتمي إلى جيل عاصر عمالقة الغناء العربي مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة، حيث كان أول دخول له في عالم الفن في فيلم سيد درويش في عام 1966، حيث أدى شخصية سيد درويش في صغره.تعامل هاني شاكر مع كبار الشعراء و الملحنين في الوطن العربي، منهم صلاح الشربيني وحسن أبو السعود وبهاء الدين محمد ومصطفى كامل وخالد البكري وغيرهم، كما نال العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية. وفي 28 يوليو 2015، أصبح نقيب الفنانين في مصر وذلك بعد فوزه بالانتخابات النقابية.