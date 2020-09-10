تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث بدت في تلك الصورة بشكل صبيانى بسبب تسريحة الشعر القصير التى اعتمدتها.

أنها النجمة الإعلامية الأردنية “علا الفارس” التى شاركت متابعيها صورة من طفولتها وأرفقتها بالتعليق قائلة : “صورة لا تنسى.. وإحساسي مثل احساس رافت اكيد كنت زعلانه من الحلاق .. ومعصبة كانوا كل ما يحلقوا لنا يودونا ناخذ صورة في الاستديو .. وانا دايما مع اخواني الشباب نفس الحلاق”.

في سياقٍ آخر، صعدت الإعلامية الأردنية علا الفارس ضمن تصنيفات “مجلة فوربس” في قائمة أفضل 100 شخصية من النجوم العرب الأكثر تأثيراً للعام الحالي 2020، حيث اختيرت الفارس في ظل مسيرتها الإعلامية الرفيعة، وشهرتها التي تجاوزت الشاشة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الإعلامية الأردنية في المرتبة الستين بين ١٠٠ شخصية فنية وإعلامية عربية.

والجدير بالذكر، أن تصنيفات مجلة فوربس المختصة بالمؤثرين في مختلف المجالات، تستند على معايير دقيقة.