تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان عربي شهير، كان قد نشرتها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلاً يتوسط شقيقه الراحل وشقيقه الثالث، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائه وجماله، راجين من الله أن يلهمه الصبر، وأن يسكن شقيقه فسيح جناته.

أنه الفنان اللبناني بيتر سمعان الذي استذكر شقيقة الراحل بعد فترة قصيرة على وفاته نتيجة معاناته مع مرض السرطان بتلك الصوره النادرة من طفولته، وعلّق بالقول :”تحية إجلال لأخي الذي سافر إلى الحياة الأخرى حيث هذه هي الحياة، دائماً في قلبي إلى أن نلتقي مجدداً”.

في سياقٍ آخر، رد بيتر سمعان على الذين إنتقدوا مشاركته بالثورة في لبنان، معتبرين أنه لا ينقصه شيء: فقال في حوار صحفي مع أحد المواقع الإخبارية: “الموضوع ليس ماديا، وإن كان كذلك، فعملي تأثر كثيراً بالثورة، وأعاني مثل غيري”. كما اعترف بأنه كان من أشد المؤيدين لـ”العونية السياسية”، حيث في 1989 تظاهر امام القصر الجمهوري دعما للعماد ميشال عون حينها بوجه الهيمنة السورية، لكنه فوجىء بالانقلاب على المبادىء بعد عودته من منفاه الفرنسي، ولاسيما بتحالفاته مع من كان يصفهم برموز الفساد ويشن اقسى الحملات ضدهم، عدا طريقة اسقاط جبران باسيل “رئيسا للتيار الوطني الحر” عبر خرق النظام الداخلي للتيار باستبعاد مبدأ الانتخاب، بالتالي “الاصلاح يبدأ من داخل البيت قبل المؤسسات العامة”.

وفي السياق الفنى، يّذكر أن الفنان بيتر سمعان بدأ مساره الفني من المسرح و من ثم التلفزيون فالسينما عرف الجمهور من خلال دوره في المسلسل اللبناني الشهير “غنوجة بيا”، الذي حقق نجاحاً كبيراً، بالاضافة الى مشاركات خجولة له في عدد من المسلسلات كان آخرها “أمير الليل” الذي لعب فيه دور البطولة الفنان رامي عياش وشاركته الممثلة داليدا خليل.