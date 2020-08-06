تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث كان مع أمه طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيّرت كثيراً بمرور الزمن.

إنه النجم السوري “ميلاد يوسف”​ الذي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتلك الصورة له من الطفولة وعلّق عليها بالقول:”وجه أمي يختصر حياتي كلها..كل عام وانتِ بألف خير”. وتفاعل المتابعين معه بشكلٍ كبير .

وبالحديث عن الفنان ميلاد يوسف يُذكر أنه من مواليد 31 ديسمبر عام 1975 وهو ممثل سوري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1997، كان أول ظهور له مع دريد لحام في مسلسل عودة غوار وكان هذا أول ضهور لميلاد يوسف على شاشة التلفزيون وله عدد كبير من المسلسلات ظهر بها أكثرها شهره: مسلسل باب الحارة – الزير سالم – الهاربة -حاجز الصمت – عصر الجنون – عودة غوار – الفصول الاربعة – حب لا يموت – جلد الافعى – الغدر – رفيف وعكرمه – قتل الربيع – الخط الاحمر.

وعلي الصعيد الفنى، يشارك الفنان ميلاد يوسف حالياً في “مسلسل طبق الأصل” المؤلف من عشر حلقات مليئة بالتشويق والغموض، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي، ويشاركه في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم عبّاس النوري ونور علي وهبة نور وفايز قزق وهبة زهرة ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ومحمد قنوع واندريه سكاف وغيرهم.