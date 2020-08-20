تداولت مواقع التواصل الإجتماعي لقطة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان عربي شهير، أخذت من مقطع فيديو نادر للفنان، حيث كان طفلاً يقوم بأداء غنائي علي المسرح في أحد البرامج، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيرت كثيراً بمرور الزمن.

أنه المطرب اللبنانى “وائل جسار” ، الذي يعتبر اليوم من أبرز نجوم الغناء، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، حيث أن أعماله الغنائية تحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسب مشاهدة عالية.

يذكر عن الفنان وائل جسار أنه بدأ الغناء منذ الصغر حيث كان يحيي حفلات الحي الذي يسكن به. اشترك في مسابقة غنائية إقيمت في محافظة البقاع وحصل فيها على المركز اﻷول، ثم اشترك بعدها في عدة مسابقات غنائية أخرى منها مسابقة ستديو الفن. أصدر أول ألبوم غنائي له تحت اسم “ماشي” والذي حقق نجاحاً كبيراً، إنقطع بعدها فترة عن الفن عاد بعدها بشكل أقوى.

وعلي الصعيد الفنى، دخل اسم الفنان وائل جسار، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر “تويتر”، بعد طرح شركة السبكي المنتجة لـ”فيلم توأم روحي”، الأغنية الدعائية للعمل، التي تحمل عنوان “حلم حياتي”، بموقع “يوتيوب”،الأغنية من كلمات صابر كامل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أشرف محروس، كما يقدم جسار أغنية ثانية خلال الفيلم تحمل اسم “رتبت الدنيا”، وثالثة بعنوان “شوف النصيب اعمل اللي عليك”، من ألحان محمد يحي، وجميع الأغاني تحمل طابعاً رومانسياً .