أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لممثل مصري شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات تقريباً، و كان يرتدي بدلة “ضابط شرطة” بيضاء في أحد الأعياد الرسمية. و قد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان لم تتغيّر كثيراً .

هذا الطفل هو الفنان المصري “أحمد السعدنى” الذي أصبح حالياً من أهم ممثلي مصر، واستطاع أن ينجح في العديد من الأعمال الدرامية التي قدّمها،

يُذكر عن الفنان أحمد السعدنى، أنه ولد في 16 يوليو عام 1979 في القاهرة، وهو ابن الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني .أحب التمثيل منذ صغره فاتجه إلى المعهد العالي للفنون المسرحية ليتخرج من قسم التمثيل، ومنحه والده أول فرصة في حياته الفنية من خلال دور صغير في أحد مسلسلاته وهو “سنوات الشقاء” والحب عام 1997 وذلك أثناء دراسته. بعد هذا المسلسل توقف عن التمثيل لاستكمال دراسته وعاد إليه من خلال مشاركته في مسلسل رجل في زمن العولمة مع صلاح السعدني وسماح أنور ومن إخراج عصام الشماع عام 2002.

كما شارك السعدنى في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم عمارة يعقوبيان، فيلم وش إجرام، مسلسل سكة الهلالي، مسلسل قضية نسب، مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، فيلم مرجان أحمد مرجان وعدد آخر من الأفلام والمسلسلات مع كبار النجوم