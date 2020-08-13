تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيرت كثيراً بمرور الزمن.

إنه الفنان الكويتي “عيسي المرزوق”​ الذي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتلك الصورة التى قارن فيها نفسه بين عيسي الطفل وعيسي الآن بعد 20 عاماً. وعلّق عليها بالقول:“بين الصورتين 20 سنه” .

وبالتعريف عن الفنان عيسي المرزوق، يذكر أنه كويتي الجنسية من مواليد العام 1992م، شارك في برنامج ستار اكاديمي بالموسم التاسع منه، حيث أنه يملك موهبة الغناء، ونال اعجاب الكثير من المشاهدين للبرنامج، وقد وصل للمراحل ما قبل النهائية قبل أن يغادر البرنامج ويشق طريقه في الفن، حيث شارك في تقديم الكثير من المسرحيات الخاصة بالأطفال، وقدم عدد من الأغاني الخاصة به.

وعلي الصعيد الفنى، طرح الفنان الكويتي ​عيسي المرزوق الشهر الماضي،​ أغنيته الجديدة “​مصنع عسل​” وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات سعد العماني الحان واخراج موسيقي وتوزيع وماستر عيسي المرزوق نفسه.