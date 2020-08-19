تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

إنه النجم السوري “باسل خياط” الذي أصبح اليوم من أهم الممثلين في العالم العربي، ولُقّب بـ”جوكر” الدراما العربية”، بعد تقديمه لأهم المسلسلات ومنها “مرايا”، “بقعة ضوء”، “التغريبة الفلسطينية”، “السيدة الأولى”، “الإخوة”، “عشق النساء”، “نيران صديقة”، “طريقي”، “الميزان”، “الرحلة”، “قصة حب”، “العراب نادي الشرق”، “أوركيديا”، “الإخوة”، “سنعود بعد قليل”، “تانغو”، “الكاتب”.

صورة نادرة من طفولة النجم السوري “باسل خياط”

في سياقٍ آخر، نعي الفنان باسل خياط والده الذي توفى في 1 أغسطس الجاري، طالباً من جمهوره الدعاء وطلب الرحمة له، وكتب خياط عبر حسابه الرسمي بـ موقع إنستجرام:”أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل”. وتابع:”وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن آخر أعمال الفنان باسل خياط كان في رمضان 2020، وهو “مسلسل النحات” والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وشارك معه في بطولته الفنانة ندى بو فرحات، من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، واستطاع ان يحصد نجاحاً كبيراً بعد عرضه خلال المارثون الرمضانى.