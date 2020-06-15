تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث طفلاً يحتفل بعيد ميلاده الثامن، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيّرت كثيراً بمرور الزمن .

أنه النجم الكبير “عمرو دياب” الذي اشتهر بمسيرة فنية رائعة منذ أكثر من 20 عاماً، فقدم العديد من الأعمال المميزة في مشوراه الغنائي، وتعامل مع أبرز الأسماء في الساحة الفنية. كما دخل عالم السينما من خلال بعض الأفلام، لكنه لم يكمل في هذا الطريق، وفضّل التركيز في عالم الغناء ليصبح اليوم واحداً من اهم واشهر نجوم الغناء في مصر والعالم العربي .

يُذكر عن آخر تفاعل للفنان عمرو دياب علي السوشيال ميديا، أنه نعي الفنان القدير “حسن حسنى”، الذى توفي في الـ 30 من شهر مايو 2020، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، وقال الهضبة فى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر”: “خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان”.