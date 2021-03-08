سخرت ال​إعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ من أداء الفاشينيستا الكويتية ​سارة الكندري​ في التمثيل، بسبب أحد مشاهدها في مسلسل “​أبشر بالسعد​”، والذي يُعرض حالياً.

ونشرت العيدان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لمشهد لسارة في المسلسل، وعلّقت: “ولا تصلح للتمثيل. ما عندها موهبه ولا امكانيه تمثيليه ومادري منو مفهمها ان التمثيل صوت عالي ولعلعه”.

وتفاعل المتابعون مع المشهد وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبّر العديد منهم بسخرية عن رأيهم متفقين مع مي، ووجهوا العديد من الإنتقادات الساخرة لسارة، بسبب القدرات المفقودة في التمثيل، وصوتها الذي وُصف بالصراخ والإزعاج.





