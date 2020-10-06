تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة مغربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامان تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها.

أنها النجمة المغربية “دنيا بطمة” التى أستطاعت أن تحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

صورة نادرة للفنانة دنيا بطمة في طفولتها

في سياقٍ آخر، اختطف الموت حسن بطمة عم الفنانة المغربية دنيا بطمة وهو ما أعلنته من خلال حسابها الخاص بموقع “إنستجرام” حيث كتبت: “ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم عمي حسن بطمة الذي وافته المنية مساء اليوم الموافق 5 أكتوبر 2020 سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلة بطمة والأهل والأحباب الصبر والسلوان. الله يرحمك عمي اطيب قلب الله يجعل مثواك الجنة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت دنيا بطمة بوستر تشويقياً لأغنيتها الجديدة بعنوان “الجمال السعودي”، وأرفقتها بتدوينة جاء فيها :” كل عام وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير”. وظهرت دنيا في البوستر وهي ترتدي قفطاناً باللون الأحمر، بينما تحيط بها مجموعة من الفتيات يرتدين نفس الزي بألوان مختلفة. العمل الفني الجديد لدنيا بطمة، يتزامن والعيد الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام. وكشفت بطمة، أن هذا الإنتاج الفني يحمل إمضاء الشاعر الغنائي منصور الشادي، وألحان حمد الخضر، فيما تولى مهمة إنتاجه زوجها ومدير أعمالها محمد الترك .