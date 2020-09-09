تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ بالكاد عامها الأول، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها النجمة اللبنانية “ديانا حداد”، التى استطاعت أن تحصد عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما اكد الكثيرين أن ملامحها قد تغيرت منذ طفولتها، كما تغيرت ملامحها فى عدد من مراحلها العمرية المختلفة، إلى أن صارت ديانا على الشكل الذى أصبحت عليه الآن.

صورة نادرة للمطربة اللبنانية “ديانا حداد” في طفولتها

في سياقٍ آخر، علقت الفنانة ديانا حداد على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية “فيروز” بمنزلها مؤخراً. ونشرت ديانا حداد صورة من تلك الزيارة عبر حسابها بموقع التغريدات “تويتر”، وعلقت قائلة: “‏العظيمة #فيروز حققت كتير ما قدروا يحققوه في ‎#لبنان من سلام وحب وكانت الصورة المشرقة المشرفة لها لوطن العظيم .. دمتي لنا ولكل الوطن العربي يا ‎#أرزة_لبنان”.

وعلي الصعيد الفنى، تعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.وكانت ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة “عيد الحب” فيديو كليب جديد من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان “ما حد يحس بالعاشق” كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.