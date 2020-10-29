تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية “لاميتا فرنجية” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين، وأرفقت لاميتا الصوره بالتعليق قائلة: “لأن هذه الفتاة الصغيرة مازالت بداخلي.. أحبك يا لامي”.

لاميتا فرنجية، هي عارضة أزياء، ومقدمة برامج وممثلة لبنانية ولدت عام 1981. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004. اتجهت إلى التمثيل سنة 2009، فمثّلت في مسلسل “عصر الحريم” على شاشة ال LBC. وبعدها شاركت رامز جلال بطولة فيلم “حد سامع حاجة ” الذي عرض في عيد الأضحى ولتلفت لها الأنظار بأدائها المتميز .اشتهرت “لاميتا فرنجية” في الوسط الفني بأدائها لأدوار الإغراء. والأدوار الجريئة في السينما والتلفزيون،

ومن أبرز أعمالها السينمائية “محترم إلا ربع” 2010 مع الفنان محمد رجب، “356 يوم سعادة” مع أحمد عز، في بداية 2011 وفيلم “أنا بضيع يا وديع”، في صيف 2011 ، كما قدمت دور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عام 2011. إضافةً إلى عملها كعارضة أزياء وممثلة، قامت لاميتا فرنجية بتقديم برنامج “شو في بلبنان” الذي رصد أهم الأماكن السياحية في لبنان.

يُشار إلي أن آخر أعمال اللبنانية لاميتا فرنجية، هو فيلم “بنت من دار السلام”، الذي عرض في عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.