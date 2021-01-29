وفي صورة نادرة للفنانة نادية الجندي ظهرت فيها وهي في عمر الطفولة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

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يشار إلى أن نادية الجندي شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.