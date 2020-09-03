تداولت مواقع التواصل الإجتماعي لقطة من مقطع فيديو نادر يعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات تقريبا، وتفاعل المتابعون معها بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

أنها النجمة اللبنانية “ميريام فارس” التى استطاعت أن تخطف الانظار بجمالها الذي ما تزال تتمتع به، رغم أن ملامحها باتت مختلفة قليلاً، إلا أنها تحتفظ بابتسامتها الساحرة وشعرها الطويل المجعد.

النجمة اللبنانية “ميريام فارس” بين الماضي والحاضر

في سياقٍ آخر، دعت الفنانة ميريام فارس الشعب اللبنانى في الاسبوع الماضي للمشاركة فى مظاهرات بشعار “يوم الحساب.. أنا خط أحمر”، وكان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الـ5 مساءاً، بساحة الشهداء، ضد المسئولين فى لبنان عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، وغردت مريام عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة: “كل الشكر والاحترام والتقدير لكل دولة ومملكة بالوطن العربى وبالعالم على المساعدات الإنسانية يلى عم بقدموها للناس المنكوبة ببلدى لبنان، بشكر وقفتكم معنا وتعاطفكم ودعمكم، بشكر البلدان اللي تخطت كل الخلافات السياسية وفكرت فينا بإنسانية”.

وتابعت فى تغريدة أخرى “أما حكامنا يلى ما بيحكوا إلا بمحاربة الفساد والفاسدين وما بحياتهم حاسبوا فاسد واحد، كلمة حق تقال لهم “إذا ضرب الحذاء برأسكم.. صرخ الحذاء بأى ذنب أُضرب” لبنان ينتفض السبت بكل الساحات”.

وعلي الصعيد الفنى، وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية “حبيبي سعودي”، عبر قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب”، أغنية “حبيبي سعودي” من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.