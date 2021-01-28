تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة القديرة هالة فاخر في طفولتها، ابرزت حملها من قبل الفنان الراحل انور وجدي على ساعديه.

يُذكر ان فاخر (73 عاماً) هي ابنة الفنان الراحل فاخر فاخر. وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم “لن أبكي أبداً” في عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عاماً حتى الأن.

وشاركت في موسم الرمضان المنصرم في بطولة مسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير The golden girls، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل الأربع للإقامة فيها معاً بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي الموجودات، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، ويُشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر،

بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف؛ منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرون.