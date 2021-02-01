تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة أخذت من أرشيف الفنانة مريم حسين. وتبين أنها نشرتها في وقت سابق على حسابها الخاص قبل أن تقوم بحذفها مع الكثير من الصور الأخرى.

ومن خلال تعليقها عليها عرف أنها تعود إلى ما قبل 20 عاماً. وظهرت فيها وهي تجلس على ظهر حصان وكتبت: “منذ 20 عاماً يوم كنتم تركبون الدراجات الهوائية”.

وأثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين قارنوا بين شكلها في الماضي وذلك الحاضر رغم عدم وضوح ملامحها ورأوا أنها لم تتغير كثيراً.

ويشار إلى أنها فاجأت الجميع في وقت سابق بردة فعلها على الحكم الذي صدر من محكمة في مراكش في المغرب وقضى بحبس مواطنتها الفنانة دنيا بطمة على هامش قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

وجاء هذا في تعليق نشرته عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفي هذا السياق كتبت: “اللي ما يعرف قصتي مع حمزة مون بيبي هي إنه في يوم من الأيام تكلم عليّ أنا وأمي. واللي يتكلم على أمي أرشه بدمي”.

وأضافت: “ولكن بالأخير الله يسامح الجميع والله يفك كربهم كل الناس تغلط. والله مسامح كريم ومحد يتمنى السجن لغيره حتى لوكان فاعل الفعلة”.

وتابعت: “بالأخير اللي ينسجن مظلوم يطلع بالعفو. واللي ينسجن لأنه ظلم أحد أو تسبب له بتدمير حياته شو راح نقول غير الله يسامح وحسبي الله ونعم الوكيل”.