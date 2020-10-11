بطريقة عفوية، نشرت ممثلة عربية عبر حسابها الرسمي​ بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها بدت فيها على هيئة رجل، حيث عمدت إلى إستخدام فيلتر أحد التطبيقات الذي يحول ملامح وجه المرأة إلى رجل والعكس، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت.

أنها الفنانة الأردنية “ميس حمدان”، التى نشرت تلك الصورة وعلقت عليها قائلة: “نهار أسود ايه فلتر سناب العجيب ده أنا في حالة صدمة مش عارفه اضحك ولا ابكي بجد وأنا اللي كان نفسي يوم من الأيام أكون راجل احمدك يا رب على نعمتك بس بصراحة مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده الفلتر ده لازم يتنسف حالا”.

صورة طريفة للفنانة الاردنية ميس حمدان تستخدم فيها فلتر ملامح رجل

في سياقٍ آخر، خضعت الفنانة ميس حمدان إلى جلسة تصوير جديدة من أجل أغنيتها الخليجية التى تحمل اسم “اصحى صحصح يا غبى”، وأظهرت ميس جمالها واعتمدت على البساطة، وظهرت بلوك مختلف بمناسبة لكليب، والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

يذُكر أن ميس حمدان ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل سيت كوم “ونسنى”، الذى عُرض فى رمضان الماضى، هو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدى، ويشارك فى بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب، ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح.