بعد النجاح الكبير الذي حققته بثنائيتها الجميلة مع النجم أحمد مكي في “الاختيار 2″، تداول الجمهور صوراً للنجمة أسماء أبو اليزيد من مراحل عمرية مختلفة وتغزّلوا بجمالها الطبيعي وسُمرتها الجذابة.

ولاحظ الجمهور ملامح أسماء المصرية وجمال بشرتها السمراء وشعرها الأجعد، لافتين الى أن ملامحها لا تزال كما هي وكذلك شعرها، وأثنوا على قدرتها على المحافظة على جمالها الطبيعي وعدم لجوئها الى عمليات التجميل.

وتصدّرت أسماء أبو اليزيد “تراند” السوشيال ميديا بسبب مشاهدها الرومانسية الطريفة مع أحمد مكي في المسلسل، ونجحت في خطف الأنظار وحققت تفاعلا كبيراً مع الجمهور بحركاتها اللطيفة وأدائها التمثيلي المحترف.

















