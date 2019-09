خيانة زوجية.. أصالة تفاجئ الجميع بمنشور صادم

View this post on Instagram

بالأمس سألتني صديقتي الأغلى :(ماذا أفعل؟) وكنت قبلها أضرب باستقرارها مثلاً ، وكانت قد أوهمتنني وأوهمت كلّ منّ حولها ، بأنّها تعيش في نعيم ، لمّ أصدّق ماروته عنه ، وأنا أعرفه ولكنّ ليس كما وصفته هي، فقد أهملها لدرجة أنّها فقدت قدرتها على البكاء ، وكذب عليها وخانها وأهانها وجرحها وفي قمّة ذهولها وصدمتها تركها ، ترسم له حين تحكي عنه ملامح وحش لايعرف الرّحمه ، بكيت عنها ومنّ أجلها ، ورجوتها أنّ تهدأ وتقرّر مايجب عليها أنّ تفعل ، في صدرها قهر يهزّ الجبال ، وفي عيناها حزن سيعاند الابتسام ، حتماً هي لنّ تعود ، هكذا أنا أرجو لها ، ولكنّني لاأقوى بعد على نصيحتها ، فأنا ورغم مواقفي الكبيرة مع الرجال ، واحترامي لكلّ أبّ ولكلّ زوج ولكلّ إبن وأخّ ، إلّا أنّ هناك دائماً بعض منهم سهل تشويهه وانقياده لقذارات الحياة ، فالزّواج مملكة المحبّين ، والزّواج عهد صدق ووفاء إنّ هان على طرف إهماله ، على الطّرف الآخر الحذر والانسحاب ، الحياة مليئة بالطّيبين ، ولامبرّر لسيّده ترمي كرامتها وتقتل شعورها وتُطيل حزنها ، فالكاذب الخائن عدوّ نفسه ، والابتعاد عنه عقابه . #أصاله