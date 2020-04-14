نشرت الفنانة ” داليا البحيري ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا لها وجهت من خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى بعض المواطنين الغير ملتزمين بقرار حظر التجوال وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما ناشدت داليا البحيري في منشورها الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” بضرورة فرض حظر التجوال الكلي بديلا عن الجزئي القائم في الوقت الحالي .

فكتبت قائلة : ” مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه ” .

وتابعت : ” حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك .. واللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا .. أولا معظم المؤسسات الخيرية وبقول معظم مش كل بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ فمحدش يقولي مش هيلاقوا يأكلوا ” .

وأضافت داليا البحيري : ” وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة .. خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي .. واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم غير كدة إحنا رايحين في داهية ” .

واختتمت منشورها : ” لحد دلوقتي ماشيين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس ” .