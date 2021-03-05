احتفلت الفنانة داليا مبارك بعيد ميلادها الثلاثون في 2 مارس الجاري.

ونشرت داليا عبر حسابها بتطبيق “سناب شات” صورة وهي جالسة على السرير وبجوارها بالونات كبيرة على شكل رقم 30، بالإضافة إلى ورود وكعك خاص بعيد الميلاد. كما ظهرت بشكل واضح ملامح الحمل الثاني على داليا مبارك بشكل واضح أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

وكانت كشفت داليا مبارك حملها بطريقة خاصة من خلال الاستعانة بطفلتها الصغيرة ليلي حيث نشرت صورة تظهر الطفلة مع لوحة كُتب فيها موعد ولادة طفلها الثاني “مايو 2021″، وعلقت عليها “طفلتي ستصبح أخت كبرى”.