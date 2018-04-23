داليا مبارك تروي كيف أوقعها زوجها الأمريكي من النظرة الأولى؟.. وهكذا اكتشف ادعائها بأنها أمريكية

قال زوج الفنانة السعودية داليا مبارك الأميركي ألهيم ستاركس في أول ظهور إعلامي له مع زوجته المغنية عبر برنامج “ذا إنسداير بالعربي”:” إن التعارف بينهما حصل في المطار في مصر، وقال عندما إقتربت منها سألتها هل أنت أميركية، فقالت نعم ولكن بلكنة غريبة فعرفت أنها ليست أميركية”، موضحا أن ابتسامتها كانت رائعة.

السفرة كانت تعيسة وكنت منزعجة جداً

ومن جانبها، علقت داليا مبارك:” تلك السفرة كانت تعيسة، وكنت منزعجة جداً، ثم اقترب مني شخص وسألني هل أنت أميركية. فنظرت إليه وشعرت أنه فتى أحلامي وأغرمنا ببعضنا من النظرة الأولى”.

لم أعرف أنها فنانة

ومن جانبه، أوضح زوج داليا:”هي إنسانة ظريفة وبسيطة، ولم أعرف أنها فنانة، وفي اللقاء الثاني عرفت أنها مغنية، وفي اللقاء الثالث عرفت أن لديها ألبوماً فقلت لها تمهلي”.

عرض علي الزواج وأنا فرحت

ولفتت داليا: “خلال الساعات القليلة التي التقيت به قلت له أنا أغني، ومن ثم اكتشف الحقيقة”، مشيرة:”كنا على العشاء، وقال لي نحن مع بعض منذ نحو عام، وعرض علي الزواج وأنا فرحت”.

والدتها مريضة وكانت تتلقى العلاج الكيميائي

وتابعت داليا أنه يوجد بينها وبين زوجها الكثير من الصفات المشتركة، مؤكدة أنه مسلم، كما كشف زوج داليا عن سبب الاحتفال بزواجهما في تركيا:” والدتها مريضة وهي كانت تتلقى العلاج الكيميائي وهي أرادت أن نحتفل بزونا هناك وهذا ما حصل”.