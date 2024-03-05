أعلنت الفنانة داليا مصطفى إصابتها بمرض السكر، كاشفةً سبب ارتدائها لجهاز في ذراعها، الذي ظهر في إحدى الصور التي نشرتها، موجهةً نصيحة لمرضى السكر جميعهم، بأن لا يبالوا لتنمر وحديث الآخرين.

إصابة داليا مصطفى بمرض السكر

ونشرت داليا مصطفى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وقالت خلاله: أنا كنت منزلة صورة أنا وأختي وكنت مركبة جهاز مرض السكر في دراعي، وبعد ما نزلتها لقيت أمهات كتير بعتولي وناس منظمة لمعارض السكر كلموني وشجعوني إني لابساه ومش مكسوفة.

وتابعت: الأمهات قالولي شكرا إنك طلعتي بيه عادي بالمنظر ده، وده خلى أولادنا عندهم ثقة إنهم يلبسوه عادي، ويمكن إحنا معندناش التوعية دي، ومفيش داعي للتنمر، وعلى فكرة مش فارقة ومش مهم رأي أي حد فيا، والجهاز ده ريحني جدا وسكري قبل كدة كان صعب.

واختتمت داليا مصطفى: بشجع كل الأطفال والناس مرضى السكر إنهم يلبسوه، وميفرقش معاهم حد وكل واحد بيبقى شايل هم شكله قدام الناس، لكن الحقيقة إن كل واحد مشغول بحاله، وفكروا في نفسكم بس.

آخر أعمال داليا مصطفى

على جانب آخر، شاركت داليا مصطفى في رمضان 2023 الماضي في مسلسل “علاقة مشروعة” الذي تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى “Forever Drama – مها سليم” و”media Hub – سعدى جوهر”.

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