داليا مصطفى عن غسل رجلين زوجها بالماء: “اي ست طبيعية بتعمل كده”… فيديو

اكدت الفنانة المصرية داليا مصطفى ان قيامها بغسل رجلين زوجها، الممثل شريف سلامة، بالماء والملح إذا عاد للمنزل متعبا، امر عادي قائلة “اي ست طبيعية على فكرة شايفة زوجها تعبان لازم تساعده مش شايفة فيها حاجة غلط”.

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داليا مصطفى أكدت ذلك في فقرة “ما وراء الستات”، إحدى فقرات برنامج “مع دودي” على شاشة النهار، ضمن إجابتها عن مجموعة من الأسئلة وجهتها لها الإعلامية دعاء صلاح.

وجاء في إجابات داليا مصطفى أنها ستطلب الطلاق على الفور لو حدث وأخبرها زوجها برغبته في الزواج عليها، وأنها لا تعتقد أن ابنها سليم من الممكن أن يطلب منها ترك مهنة التمثيل، وهي لا تسامح أبدا في الخيانة، كما تحدثت عن شعورها مؤخرا بالخوف من الموت.